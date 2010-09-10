Диета для похудения

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Диета для похудения

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Добрый день, девочки я в свою жизнь включила спорт. Хожу три раза в неделю на тренировки, наладила свое питание. Стараюсь есть больше овощей и фруктов, но вес никак не уходит. Что еще мне нужно подключить, чтобы лишний вес сдвинулся с мертвой точки?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Диета для похудения

Сообщение klonik » Сегодня, 16:49

Здравствуйте, спорт, конечно это очень хорошо. Но вам наверно, я думаю, нужно поработать над своим питанием. К диетологу можно обратиться или, например, можете попробовать заказать готовую еду на месяц у емдиета. Сейчас не только поздно заказывать еду, но еще и очень полезно. Ведь они специально подбирают еду под вас, с оптимальным количеством калорий и жиров. При чем их еда нацелена не только на похудение, но и удержание веса. Ведь частенько бывает, что скинешь вес, а он потом возвращается. Попробуйте у них заказать, думаю, что вы останетесь довольны.
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