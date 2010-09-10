Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Добрый день, девочки я в свою жизнь включила спорт. Хожу три раза в неделю на тренировки, наладила свое питание. Стараюсь есть больше овощей и фруктов, но вес никак не уходит. Что еще мне нужно подключить, чтобы лишний вес сдвинулся с мертвой точки?