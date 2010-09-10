Диета для похудения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Диета для похудения
Добрый день, девочки я в свою жизнь включила спорт. Хожу три раза в неделю на тренировки, наладила свое питание. Стараюсь есть больше овощей и фруктов, но вес никак не уходит. Что еще мне нужно подключить, чтобы лишний вес сдвинулся с мертвой точки?
Re: Диета для похудения
Здравствуйте, спорт, конечно это очень хорошо. Но вам наверно, я думаю, нужно поработать над своим питанием. К диетологу можно обратиться или, например, можете попробовать заказать готовую еду на месяц у емдиета. Сейчас не только поздно заказывать еду, но еще и очень полезно. Ведь они специально подбирают еду под вас, с оптимальным количеством калорий и жиров. При чем их еда нацелена не только на похудение, но и удержание веса. Ведь частенько бывает, что скинешь вес, а он потом возвращается. Попробуйте у них заказать, думаю, что вы останетесь довольны.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя