Салон красоты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Салон красоты

Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Приветствую. Много лет уже крашу волосы сама себе, но цвет уже смывается через 2 недели. К тому же, седых волос стало еще больше. Все не получается закрашивать. А все же хочется, чтоб цвет держался дольше. Именно поэтому хочу найти для себя салон, где профессионально занимаются покраской волос. Кто куда обращается, порекомендуйте хороший салон. Спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Салон красоты

Сообщение klonik » Сегодня, 16:57

Доброго времени суток. Дома я была парикмахером и калористом. Стригла и красила сестер, маму, даже отца пару раз. А меня никто никогда, себя тоже я сама красила, да и стригла тоже. Но, один раз я попробовала обратиться в салон. Все же хочется, чтобы за тобой тоже ухаживали, особенно приятно, когда это делают профессионалы. Вот адрес этого салона - https://isterika.me/ . Теперь мы все стрижемся и красимся только у них. Тут же я еще делаю маникюр и педикюр. Мне здесь очень нравится, прям мое место.
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