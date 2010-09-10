Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Приветствую. Много лет уже крашу волосы сама себе, но цвет уже смывается через 2 недели. К тому же, седых волос стало еще больше. Все не получается закрашивать. А все же хочется, чтоб цвет держался дольше. Именно поэтому хочу найти для себя салон, где профессионально занимаются покраской волос. Кто куда обращается, порекомендуйте хороший салон. Спасибо!