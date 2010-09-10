Туризм

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Туризм

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Здравствуйте, кто любит активный отдых на природе у меня к вам вопрос. А где вы затариваетесь различными аксессуарами и товарами для туризма? Понятно, что сейчас их можно найти на Озон или ВБ. Но может есть проверенный сайт, с качественными товарами по приемлемой цене? Буду благодарна очень, если им поделитесь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Туризм

Сообщение klonik » Сегодня, 17:16

Добрый день, у меня муж все для туризма, охоты и в целом для активного отдыха покупает только тут http://tutmnogo.com/ . Просто у нас не очень приятная ситуация с маркетплейсами была, поэтому старается там сейчас не заказывать. А тут мы знаем, что все товары качественные и вполне по адекватной стоимости. Мы у них брали газовое оборудование и спальные мешки. Кстати много товаров представленные в этом магазине не только российского производства, но и зарубежного.
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