Туризм
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Туризм
Здравствуйте, кто любит активный отдых на природе у меня к вам вопрос. А где вы затариваетесь различными аксессуарами и товарами для туризма? Понятно, что сейчас их можно найти на Озон или ВБ. Но может есть проверенный сайт, с качественными товарами по приемлемой цене? Буду благодарна очень, если им поделитесь.
Re: Туризм
Добрый день, у меня муж все для туризма, охоты и в целом для активного отдыха покупает только тут http://tutmnogo.com/ . Просто у нас не очень приятная ситуация с маркетплейсами была, поэтому старается там сейчас не заказывать. А тут мы знаем, что все товары качественные и вполне по адекватной стоимости. Мы у них брали газовое оборудование и спальные мешки. Кстати много товаров представленные в этом магазине не только российского производства, но и зарубежного.
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