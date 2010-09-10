Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Здравствуйте, кто любит активный отдых на природе у меня к вам вопрос. А где вы затариваетесь различными аксессуарами и товарами для туризма? Понятно, что сейчас их можно найти на Озон или ВБ. Но может есть проверенный сайт, с качественными товарами по приемлемой цене? Буду благодарна очень, если им поделитесь.