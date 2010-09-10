Строительная бригада, Москва
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Строительная бригада, Москва
Камрады, есть кто из Москвы на форуме? Родители ищут проверенную строительную бригаду для косметического ремонта, решил спросить у вас. К кому вы обращались? Или может есть знакомые строители? Поделитесь номером, пожалуйста.
По этой https://yaremont.ru/ стройбригаде отзывы есть? В телеге человек их посоветовал, но вам я больше доверяю.
По этой https://yaremont.ru/ стройбригаде отзывы есть? В телеге человек их посоветовал, но вам я больше доверяю.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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