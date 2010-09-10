Разработка интернет-магазина

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1643
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка интернет-магазина

Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Доброго дня. Для себя я хотела открыть интернет-магазин, так как занимаюсь продажей женского белья. Но разработчики запросили такую сумму, что я опешила. Вот думаю, неужели я не смогу его открыть сама. Кто умеет создавать такие магазины, скажите, вы где этому научились?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1645
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Разработка интернет-магазина

Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Приветствую! Моя подруга уже много лет развивается в программировании, только недавно освоила, как лучше создавать интернет-магазины. Материал она взяла отсюда - https://www.softo-mir.ru/otlichitelnye- ... t-magazina . Здесь она научилась пользоваться специальными инструментами, которые необходимы в этом деле. Еще научилась добавлять платежные системы, чтобы клиенты на сайте сразу могли производить оплату. В общем, для такого дела, все же нужны базовые навыки и особый склад ума. Такую работу доверить можно только профессионалам.
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