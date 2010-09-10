Сообщение klonik » Сегодня, 14:40

Доброго дня. Для себя я хотела открыть интернет-магазин, так как занимаюсь продажей женского белья. Но разработчики запросили такую сумму, что я опешила. Вот думаю, неужели я не смогу его открыть сама. Кто умеет создавать такие магазины, скажите, вы где этому научились?