Сообщение klonik » Сегодня, 15:16

Доброго времени суток. Решила податься в IT сферу, чтобы была постоянная возможность зарабатывать. Хочу еще научиться создавать интернет-магазины, знаю, что за такое дело можно получить хороший доход. Подскажите, на каком ресурсе можно узнать нюансы разработки?