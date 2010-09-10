Разработка интернет-магазина
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Разработка интернет-магазина
Доброго времени суток. Решила податься в IT сферу, чтобы была постоянная возможность зарабатывать. Хочу еще научиться создавать интернет-магазины, знаю, что за такое дело можно получить хороший доход. Подскажите, на каком ресурсе можно узнать нюансы разработки?
Re: Разработка интернет-магазина
Здравствуйте. Я параллельно основной работе тоже начала осваивать программирование. Стала изучать много информации, покупала курсы для обучения. Еще я много нового узнала здесь - https://web-lesson.ru/chem-otlichaetsya ... drobnosti/ . Научилась создавать карточки с подробным описанием, стала писать уникальные тексты. Стала подключать платежные системы с чатом. Так что в этом деле много нюансов, которые можно постичь только через обучение.
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