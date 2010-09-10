Нужно кольцо для помолвки

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Нужно кольцо для помолвки

Сообщение Lionel » Сегодня, 16:58

Добрый день. Мне совет нужен. Дело в том, что я решил сделать своей девушке предложение и мне нужно подобрать для нее красивое помолвочное кольцо. Где его поискать можно? Я в Москву на днях по делам поеду - может там посмотреть?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Нужно кольцо для помолвки

Сообщение Venik » Сегодня, 18:29

А мне сестра моей невесты помогла выбор сделать. Я ей сказал, что хочу предложение сделать, так она и колечко само выбрала и размер подобрала подходящий.
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Нужно кольцо для помолвки

Сообщение JuniorX » Сегодня, 18:38

Это вам повезло, конечно. Но не у всех, к сожалению, есть такая сестра, которая может помочь сделать выбор. Так что решайте сами что купить. Главное - чтобы камень был большой!
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужно кольцо для помолвки

Сообщение Holly » Сегодня, 18:45

Совсем не обязательно. Мне кажется, что это только стереотип, что на помолвочном кольце обязательно должен быть здоровенный булыжник. На деле это не так и девушки больше всего ценят оригинальность и романтику. Не думали присмотреть для своей избранницы помолвочное кольцо с сердцем: https://msk.cokgold.ru/catalog/product/ ... sa-921321b ? Там есть очень интересные модельки
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