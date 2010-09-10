Сообщение Lionel » Сегодня, 16:58

Добрый день. Мне совет нужен. Дело в том, что я решил сделать своей девушке предложение и мне нужно подобрать для нее красивое помолвочное кольцо. Где его поискать можно? Я в Москву на днях по делам поеду - может там посмотреть?