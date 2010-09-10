Нужно кольцо для помолвки
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Нужно кольцо для помолвки
Добрый день. Мне совет нужен. Дело в том, что я решил сделать своей девушке предложение и мне нужно подобрать для нее красивое помолвочное кольцо. Где его поискать можно? Я в Москву на днях по делам поеду - может там посмотреть?
Re: Нужно кольцо для помолвки
А мне сестра моей невесты помогла выбор сделать. Я ей сказал, что хочу предложение сделать, так она и колечко само выбрала и размер подобрала подходящий.
Re: Нужно кольцо для помолвки
Это вам повезло, конечно. Но не у всех, к сожалению, есть такая сестра, которая может помочь сделать выбор. Так что решайте сами что купить. Главное - чтобы камень был большой!
Re: Нужно кольцо для помолвки
Совсем не обязательно. Мне кажется, что это только стереотип, что на помолвочном кольце обязательно должен быть здоровенный булыжник. На деле это не так и девушки больше всего ценят оригинальность и романтику. Не думали присмотреть для своей избранницы помолвочное кольцо с сердцем: https://msk.cokgold.ru/catalog/product/ ... sa-921321b ? Там есть очень интересные модельки
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