Нужно кольцо для помолвки
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Нужно кольцо для помолвки
Добрый день. Мне совет нужен. Дело в том, что я решил сделать своей девушке предложение и мне нужно подобрать для нее красивое помолвочное кольцо. Где его поискать можно? Я в Москву на днях по делам поеду - может там посмотреть?
Re: Нужно кольцо для помолвки
А мне сестра моей невесты помогла выбор сделать. Я ей сказал, что хочу предложение сделать, так она и колечко само выбрала и размер подобрала подходящий.
Re: Нужно кольцо для помолвки
Это вам повезло, конечно. Но не у всех, к сожалению, есть такая сестра, которая может помочь сделать выбор. Так что решайте сами что купить. Главное - чтобы камень был большой!
Re: Нужно кольцо для помолвки
Совсем не обязательно. Мне кажется, что это только стереотип, что на помолвочном кольце обязательно должен быть здоровенный булыжник. На деле это не так и девушки больше всего ценят оригинальность и романтику. Не думали присмотреть для своей избранницы помолвочное кольцо с сердцем: https://msk.cokgold.ru/catalog/product/ ... sa-921321b ? Там есть очень интересные модельки
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Нужно кольцо для помолвки
Не знаю какой камень должен быть. Мне кажется, что это подбирается под вкусы избранницы. Не все девушки любят огромные камни на украшениях. Многие любят маленькие, аккуратненькие.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Нужно кольцо для помолвки
Многим сложно выбрать, потому что обручальные кольца и кольца для помолвки разные. Внешне схожи, но для одной церемонии и для другой всё-таки кольца разные идут. Те же любители традиций предпочитают гладкие кольца обычные в качестве обручальных. Те, кто традициям не следует, то любят роскошные кольца обручальные, усеянные бриллиантами, либо в виде какого-нибудь плетения и тд. А помолвочное кольцо оно больше символичное, аккуратненькое такое и с камушком красивым. Сейчас чаще всего камушек в виде сердца используют. Можете ещё почитать, как правильно выбрать помолвочное кольцо тут https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/09/29/kakim-dolzhno-byt-koltso-dlya-predlozheniya-ruki-i-serdtsa/ . Будете хоть в курсе, какие кольца стоит дарить на таких церемониях.
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