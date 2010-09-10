Сообщение Anatup » Сегодня, 20:53

Не знаю какой камень должен быть. Мне кажется, что это подбирается под вкусы избранницы. Не все девушки любят огромные камни на украшениях. Многие любят маленькие, аккуратненькие.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.