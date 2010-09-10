Возвращение к классике: почему настольные игры вновь восхищают миллионы?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1645
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Возвращение к классике: почему настольные игры вновь восхищают миллионы?

Сообщение zevc » Сегодня, 17:09

Возвращение к классике: почему настольные игры вновь восхищают миллионы?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1643
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Возвращение к классике: почему настольные игры вновь восхищают миллионы?

Сообщение klonik » Сегодня, 17:15

Причин много, как по мне они и не устаревали. Вот тут https://narutoall.ru/vozvrashhenie-k-kl ... liony.html можете подробнее почитать по этой теме. Эти игры наверно еще не одно поколение будут увлекать людей самого разного возраста)
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