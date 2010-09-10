Авто из США

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1647
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Авто из США

Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Есть тут настоящие владельцы американских машин, я бы хотела у вас узнать, стоит ли связываться с покупкой? Смотрю на стоимость китайских паркетников и понимаю, что мне из Америки выгодней машину будет привезти. Но что с дальнейшей эксплуатацией?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1649
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Авто из США

Сообщение zevc » Сегодня, 14:24

Если не хотите проблем, берите популярные авто из США, тогда с ремонтом и обслуживанием все нормально будет. У меня форд двадцатого года, привезен с аукциона, брался в хорошем состоянии. Тут дополнительно прошел обслуживание, за два года владения ни разу ремонта не требовал. Только расходники меняются, да ТО проводится. В остальном машина безупречна, я ей довольна.
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