Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Есть тут настоящие владельцы американских машин, я бы хотела у вас узнать, стоит ли связываться с покупкой? Смотрю на стоимость китайских паркетников и понимаю, что мне из Америки выгодней машину будет привезти. Но что с дальнейшей эксплуатацией?