Авто из США
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Авто из США
Есть тут настоящие владельцы американских машин, я бы хотела у вас узнать, стоит ли связываться с покупкой? Смотрю на стоимость китайских паркетников и понимаю, что мне из Америки выгодней машину будет привезти. Но что с дальнейшей эксплуатацией?
Re: Авто из США
Если не хотите проблем, берите популярные авто из США, тогда с ремонтом и обслуживанием все нормально будет. У меня форд двадцатого года, привезен с аукциона, брался в хорошем состоянии. Тут дополнительно прошел обслуживание, за два года владения ни разу ремонта не требовал. Только расходники меняются, да ТО проводится. В остальном машина безупречна, я ей довольна.
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