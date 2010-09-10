Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1647
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:27

Пару месяцев использовала зарубежную нейросеть для генерации всякого разного, конкретно девушек без одежды или с ее минимумом. Картинки на продажу, если это кому интересно. Проблема в том, что сменила телефон, на новый не могу найти ту программу. Как исправить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1649
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:44

Как называлась? Можно попытаться скачать с торрентов, либо найти на зарубежных сайтах посредством выхода в интернет через ВПН. Или можете наш https://pornworks.ai/ru/ , отечественный, генератор ИИ попробовать – у меня минимальный тариф, для создания контента с минимум деталей этого достаточно. С нашим ИИ хотя бы знаешь, что проблем в будущем не будет, не исчезнет и не заблокируется.
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