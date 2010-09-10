Отделочные работы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1647
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отделочные работы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:35

Первый раз в жизни буду нанимать людей на ремонт квартиры, до этого не было необходимости. Очень переживаю, в интернете столько историй пишут негативных, что страшно. Вот как проконтролировать, что стены будут заштукатурены по всем правилам?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1649
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отделочные работы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:38

Не связывайтесь с частниками, специалистов здесь ищите и обязательно заключайте договор на выполнение работ. При таком подходе никто не будет пытаться вас обмануть, ведь по договору исправление дороже встанет. Нам эта компания, например, предложила организовать видеонаблюдение в доме. Чтобы мы всегда могли посмотреть что там происходит. Между прочим, это отличный способ контроля.
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