Сообщение klonik » Сегодня, 13:35

Первый раз в жизни буду нанимать людей на ремонт квартиры, до этого не было необходимости. Очень переживаю, в интернете столько историй пишут негативных, что страшно. Вот как проконтролировать, что стены будут заштукатурены по всем правилам?