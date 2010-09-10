Отделочные работы
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Отделочные работы
Первый раз в жизни буду нанимать людей на ремонт квартиры, до этого не было необходимости. Очень переживаю, в интернете столько историй пишут негативных, что страшно. Вот как проконтролировать, что стены будут заштукатурены по всем правилам?
Re: Отделочные работы
Не связывайтесь с частниками, специалистов здесь ищите и обязательно заключайте договор на выполнение работ. При таком подходе никто не будет пытаться вас обмануть, ведь по договору исправление дороже встанет. Нам эта компания, например, предложила организовать видеонаблюдение в доме. Чтобы мы всегда могли посмотреть что там происходит. Между прочим, это отличный способ контроля.
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