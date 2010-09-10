Строительство дома из газобетона
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Строительство дома из газобетона
Добрый день, кто строил дом из газобетонных блоков? Тяжело ли строить? Мне интересно, какие есть этапы строительства такого дома?
Re: Строительство дома из газобетона
Здравствуйте, у нас родственники строили такой дом. Муж помогал им, говорит, что строить несложно. Потому что блоки сами по себе не тяжелые, довольно-таки быстро дом возводиться. А про этапы строительства можно долго рассказывать, поэтому лучше вам прочитать про это самим тут https://stroikak.com/stroitelstvo/4799- ... -znat.html . Могу в качестве вывода написать, что дома из газобетонных блоков отличный выбор для тех, кто ценит экологичность, прочность и энергоэффективность. И кстати, строительство такого дома обходится гораздо дешевле домов из других материалов. Поэтому и пользуется этот материал такой популярностью.
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