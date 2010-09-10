Вопрос про начисление зарплаты
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Вопрос про начисление зарплаты
Здравствуйте. У меня вопрос на счет того, каким образом можно начислять зарплату и вести учет кадров. Какое ПО для этого будет лучше приобрести?
Re: Вопрос про начисление зарплаты
На самом деле есть много подобных программ, но на мой взгляд выбирать надо такую, которая сможет автоматически выгружать данные в вашу бухгалтерскую программу
Re: Вопрос про начисление зарплаты
На мой взгляд наиболее продуманной и удобной программой для начисления зарплаты является 1С ЗУП. Там можно будет сразу формировать всю отчетность и выгружать данные в ту же бухгалтерию, например. Вот здесь можно купить эту программу, причем сперва даже попробовать поработать в демо-версии: https://v8prof.ru/on-line/1s-zarplata-i ... ersonalom/
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