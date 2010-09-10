Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1650
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:43

Всем привет, кто из вас занимался, может строительством дома? С чего начать строительство? Мы решили построить небольшой дачный домик, а этапы строительства не знаем. Если вы что-то можете нам посоветовать, будем очень признательны.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1648
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:44

Привет, строительство дома не быстрый, конечно процесс. И если вы хотите построить качественный и надежный дом, то обязательно нужно учитывать все этапы начиная от выбора участка и заканчивая внутренней отделкой. Рассказывать о всех этапах очень долго, поэтому я вам порекомендую вот эту статью https://kpkagro.ru/etapy-stroitelstva-d ... a-proekta/ . Вы из нее сможете узнать про подготовительные работы перед строительством, как выбрать и подготовить участок, проектирование дома и о необходимых документах которые потребуются. А также про фундамент и возведение стен. В общем эта статья очень информативная и я думаю, что в вашем случае будет очень полезна.
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