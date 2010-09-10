Подскажите
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Подскажите
Всем привет, кто из вас занимался, может строительством дома? С чего начать строительство? Мы решили построить небольшой дачный домик, а этапы строительства не знаем. Если вы что-то можете нам посоветовать, будем очень признательны.
Re: Подскажите
Привет, строительство дома не быстрый, конечно процесс. И если вы хотите построить качественный и надежный дом, то обязательно нужно учитывать все этапы начиная от выбора участка и заканчивая внутренней отделкой. Рассказывать о всех этапах очень долго, поэтому я вам порекомендую вот эту статью https://kpkagro.ru/etapy-stroitelstva-d ... a-proekta/ . Вы из нее сможете узнать про подготовительные работы перед строительством, как выбрать и подготовить участок, проектирование дома и о необходимых документах которые потребуются. А также про фундамент и возведение стен. В общем эта статья очень информативная и я думаю, что в вашем случае будет очень полезна.
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