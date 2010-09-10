Сообщение zevc » Вчера, 23:43

Всем привет, кто из вас занимался, может строительством дома? С чего начать строительство? Мы решили построить небольшой дачный домик, а этапы строительства не знаем. Если вы что-то можете нам посоветовать, будем очень признательны.