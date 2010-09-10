Доставка еды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Вчера, 18:38

Девчонки привет, я живу одна и для одной себя готовить не очень люблю. Подруга предлагает заказывать готовую еду. Но я ни разу не пользовалась услугами таких компаний. Кто заказывал, что можете сказать, стоит не стоит?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Вчера, 23:15

Привет, на самом деле готовые блюда с доставкой на дом очень сильно облегчают жизнь. При чем не только когда человек живет один, но и семьей. Мне, когда лень готовить я всегда пользуюсь доставкой еды. Особенно в летний период мне не очень хочется стоять у плиты. Если вы живете одна и неохота готовить, то доставка еды на дом отличный вариант. Вы будете питаться правильно, вкусно и разнообразно. Вам не придется постоянно думать, что же приготовить сегодня на ужин. За вас еду приготовят повара, которые знают в этом толк.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя