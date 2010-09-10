Доставка еды
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Доставка еды
Девчонки привет, я живу одна и для одной себя готовить не очень люблю. Подруга предлагает заказывать готовую еду. Но я ни разу не пользовалась услугами таких компаний. Кто заказывал, что можете сказать, стоит не стоит?
Re: Доставка еды
Привет, на самом деле готовые блюда с доставкой на дом очень сильно облегчают жизнь. При чем не только когда человек живет один, но и семьей. Мне, когда лень готовить я всегда пользуюсь доставкой еды. Особенно в летний период мне не очень хочется стоять у плиты. Если вы живете одна и неохота готовить, то доставка еды на дом отличный вариант. Вы будете питаться правильно, вкусно и разнообразно. Вам не придется постоянно думать, что же приготовить сегодня на ужин. За вас еду приготовят повара, которые знают в этом толк.
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