Сообщение klonik » Вчера, 18:38

Девчонки привет, я живу одна и для одной себя готовить не очень люблю. Подруга предлагает заказывать готовую еду. Но я ни разу не пользовалась услугами таких компаний. Кто заказывал, что можете сказать, стоит не стоит?