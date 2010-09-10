Подскажите
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Подскажите
Прилетело мне задание организовать субботник на территории предприятия, да не простой, а с полноценной едой. Если сотрудников собрать не сложно, то вот как с едой быть я даже не представляю. Заказывать пиццу? Как-то не серьезно, да и не сытно.
Re: Подскажите
Вы знаете, у нас руководство в подобных ситуациях отсюда https://osnaz.ru/ вызывает кухню, которая выездная. Приезжают специалисты с котлами, палатки расставляют, готовят сами. В зависимости от мероприятия можно выбрать меню. Из всех вариантов нашим больше всего заходит формат шашлыка, прямо и работать хочется активней, и настроение поднимается. Чем вам не выход?
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