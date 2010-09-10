Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:23

Прилетело мне задание организовать субботник на территории предприятия, да не простой, а с полноценной едой. Если сотрудников собрать не сложно, то вот как с едой быть я даже не представляю. Заказывать пиццу? Как-то не серьезно, да и не сытно.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:52

Вы знаете, у нас руководство в подобных ситуациях отсюда https://osnaz.ru/ вызывает кухню, которая выездная. Приезжают специалисты с котлами, палатки расставляют, готовят сами. В зависимости от мероприятия можно выбрать меню. Из всех вариантов нашим больше всего заходит формат шашлыка, прямо и работать хочется активней, и настроение поднимается. Чем вам не выход?
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