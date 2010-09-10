Сообщение klonik » Вчера, 21:23

Прилетело мне задание организовать субботник на территории предприятия, да не простой, а с полноценной едой. Если сотрудников собрать не сложно, то вот как с едой быть я даже не представляю. Заказывать пиццу? Как-то не серьезно, да и не сытно.