Подскажите
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Подскажите
Всем привет, кто-нибудь заказывал на дом полезную готовую еду? Удобно вам, вкусно, выгодна ли нет такая доставка? Я имею в виду такую доставку, когда раз в неделю в течение месяца привозят готовую еду. Что вообще можете сказать о такой еде?
Re: Подскажите
Привет, готовая еда с доставкой на дом меня иногда очень хорошо выручает. Я работаю бухгалтером, а когда отчеты нужно сдавать так вообще не до готовки. А как известно, питаться правильно и полезно все равно нужно. Поэтому я за доставку и за правильное питание. По поводу еды могу сказать, что она вкусная и сытная. При чем довольно-таки разнообразная. Тем более сейчас полно сервисов, которые предлагают меню для каждого человека индивидуально. Для тех, кому нужен особый подход к питанию.
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