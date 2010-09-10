Сообщение klonik » Вчера, 21:29

Всем привет, кто-нибудь заказывал на дом полезную готовую еду? Удобно вам, вкусно, выгодна ли нет такая доставка? Я имею в виду такую доставку, когда раз в неделю в течение месяца привозят готовую еду. Что вообще можете сказать о такой еде?