Сообщение klonik » Вчера, 22:02

Здравствуйте, прошу у вас совета по поводу автомобилей Hyundai. Хочу приобрести новый автомобиль или автомобиль с небольшим пробегом. Где вот лучше купить? С рук не очень хочется покупать, так как был уже не очень приятный опыт. Надеюсь, что вы мне дадите какой-нибудь совет по этому поводу.