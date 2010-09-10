Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте, прошу у вас совета по поводу автомобилей Hyundai. Хочу приобрести новый автомобиль или автомобиль с небольшим пробегом. Где вот лучше купить? С рук не очень хочется покупать, так как был уже не очень приятный опыт. Надеюсь, что вы мне дадите какой-нибудь совет по этому поводу.
Re: Покупка авто
Добрый день, если вы из Москвы, то есть автосалон hyundai. С большим ассортиментом автомобилей этой марки. При чем представлены как новые автомобили, так и с минимальным пробегом. У них вы найдете в модельной линейке Hyundai автомобили на совершенно любой вкус и бюджет. У них есть и городские хэтчбеки, и представительские автомобили. Есть стильные седаны и даже полноприводные кроссоверы. Несмотря на то, что компания официально не поставляет свои автомобили в Россию. Благодаря программе «параллельного импорта» автомобилисты пока еще могут приобрести автомобили Hyundai. На самом деле это очень хорошо, так как автомобили этой компании надежные, комфортные и экономичные.
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