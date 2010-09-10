Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Обратила внимание, что муж периодически заходит на сайт одного ювелирного магазина, смотрит там мужские подвески. Видимо, хочет себе, но стесняется купить, он в этом плане у меня вообще странный. Решила, что сама куплю. Но стала смотреть и растерялась, их так много(((
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:46

Ну так посмотрите, что конкретно ваш муж смотрит, какая мужская подвеска на шею чаще всего открывалась – с большой долей вероятности он именно ее и хочет купить. Из универсальных вариантов могу посоветовать подкову, она вообще имеет положительный смысл и актуальна всегда. Ну или еще есть вариант у самого мужа уточнить что же он хочет получить в подарок, так точно купите что нужно.
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