Сообщение klonik » Вчера, 22:13

Обратила внимание, что муж периодически заходит на сайт одного ювелирного магазина, смотрит там мужские подвески. Видимо, хочет себе, но стесняется купить, он в этом плане у меня вообще странный. Решила, что сама куплю. Но стала смотреть и растерялась, их так много(((