Скользкий руль
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Скользкий руль
При выборе машины проглядел одну мелочь, которая теперь мешает нормально водить. Руль очень уж скользкий, особенно, когда в жару руки потеют. Как это исправить?
Re: Скользкий руль
Не знаю, что за модель авто у Вас, но практически во всех современных машинах рули выполнены из материала, исключающего скольжения, сцепка нормальная. Другое дело в жару или при сильном волнении (особенно, если водитель новичок) руки действительно потеют. Эту проблему легко исправить - просто купить оплётку на руль https://press-release.ru/branches/markets/kozhanaya-oplyotka-na-rul/. Материал такой оплётки может быть разный и у каждого есть свои плюсы и минусы.
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