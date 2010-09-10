Скользкий руль

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Скользкий руль

Сообщение Roofdier » 43 минуты назад

При выборе машины проглядел одну мелочь, которая теперь мешает нормально водить. Руль очень уж скользкий, особенно, когда в жару руки потеют. Как это исправить?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Скользкий руль

Сообщение дядя Коля » 19 минут назад

Не знаю, что за модель авто у Вас, но практически во всех современных машинах рули выполнены из материала, исключающего скольжения, сцепка нормальная. Другое дело в жару или при сильном волнении (особенно, если водитель новичок) руки действительно потеют. Эту проблему легко исправить - просто купить оплётку на руль https://press-release.ru/branches/markets/kozhanaya-oplyotka-na-rul/. Материал такой оплётки может быть разный и у каждого есть свои плюсы и минусы.
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