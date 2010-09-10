Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1657
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:11

Доброго времени суток, подскажите, где можно приобрести иглы для эпидуральной анестезии? Желательно с доставкой в кратчайшие сроки. Продавец нужен отечественный, а продукция желательно импортная, если такое сочетание возможно)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1655
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:15

Приветствую, очень даже возможно, вы можете эпидуральные иглы купить в ICR Group, все как вы хотите - продавец на нашей территории, огромная филиальная сеть, а сама продукция высочайшего качества. Отгрузки всегда в срок, тут можете не переживать, мы у них иглы эпидуральные со стилетом тип Туохи от компании AKUS приобретаем, идеальное качество за разумную цену.
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