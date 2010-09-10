Сообщение zevc » Вчера, 23:01

Здравствуйте, организуем бизнес-мероприятие. Но не знаем, как лучше организовать обслуживание гостей. Кто-то предлагает просто организовать фуршет. А мне вот хочется почему-то буфетного обслуживания, что вы думаете на этот счет?