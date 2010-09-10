Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, организуем бизнес-мероприятие. Но не знаем, как лучше организовать обслуживание гостей. Кто-то предлагает просто организовать фуршет. А мне вот хочется почему-то буфетного обслуживания, что вы думаете на этот счет?
Re: Подскажите
Добрый день, буфетное обслуживание более современное. Хотя не так часто используется, а зря. Потому что это удобно не только для гостей, но и экономично для заказчика. При чем при буфетном обслуживании гостям предлагают и более сытные угощения в горячем виде. В шведском столе такого нет, к сожалению. Хорошее буфетное обслуживание предлагает вот эта компания https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... go-formata . Она работает с 2006 года, поэтому она знает, как угодить заказчику и гостям. Если вы не знаете, где заказать качественное буфетное обслуживание. То я вам рекомендую праздничный сервис «Товарищ Полковник».
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