Бассейны Лагуна для дачи

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бассейны Лагуна для дачи

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 15:13

Друзья, какие бюджетные морозоустойчивые бассейны можете порекомендовать? Я выбираю до 40 тысяч рублей, пока остановился на такой модели "бассейн Лагуна морозоустойчивый 2.00х1.25м". В ютубе отзывы о данном производителе в принципе неплохие, но мне интересно ваши послушать, потому что вам я больше доверяю.
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