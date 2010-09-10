Бассейны Лагуна для дачи
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Бассейны Лагуна для дачи
Друзья, какие бюджетные морозоустойчивые бассейны можете порекомендовать? Я выбираю до 40 тысяч рублей, пока остановился на такой модели "бассейн Лагуна морозоустойчивый 2.00х1.25м". В ютубе отзывы о данном производителе в принципе неплохие, но мне интересно ваши послушать, потому что вам я больше доверяю.
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