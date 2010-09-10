Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. У меня дочь-подросток, совсем испортила себе желудок. Раньше ела только чипсы, дошираки и прочую подобную лабуду, домашнюю еду никогда не признавала. Врач строго настрого сказал есть исключительно полезную еду. Скажите, в какую компанию обратиться за пп блюдами? Спасибо!
Re: Подскажите
Доброго дня. Моя дочь тоже не любит домашнюю еду, хотя я и готовлю вкусно. Раньше она перекусывала в школе, дома чай попьет с печеньями или поест в сухомятку что-нибудь. Поговорив с ней, мы решили вдвоем пересесть на правильное питание, очень мне не хотелось, чтобы у нее были проблемы с желудком. Стали заказывать полезную еду из levelkitchen.com . На удивление, такие блюда очень понравились моей дочери и мне. Они вкусные и полезные, да и вопрос с готовкой решен.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей