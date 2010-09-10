Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1657
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:52

Здравствуйте. У меня дочь-подросток, совсем испортила себе желудок. Раньше ела только чипсы, дошираки и прочую подобную лабуду, домашнюю еду никогда не признавала. Врач строго настрого сказал есть исключительно полезную еду. Скажите, в какую компанию обратиться за пп блюдами? Спасибо!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:21

Доброго дня. Моя дочь тоже не любит домашнюю еду, хотя я и готовлю вкусно. Раньше она перекусывала в школе, дома чай попьет с печеньями или поест в сухомятку что-нибудь. Поговорив с ней, мы решили вдвоем пересесть на правильное питание, очень мне не хотелось, чтобы у нее были проблемы с желудком. Стали заказывать полезную еду из levelkitchen.com . На удивление, такие блюда очень понравились моей дочери и мне. Они вкусные и полезные, да и вопрос с готовкой решен.
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