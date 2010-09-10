Сообщение klonik » Вчера, 20:52

Здравствуйте. У меня дочь-подросток, совсем испортила себе желудок. Раньше ела только чипсы, дошираки и прочую подобную лабуду, домашнюю еду никогда не признавала. Врач строго настрого сказал есть исключительно полезную еду. Скажите, в какую компанию обратиться за пп блюдами? Спасибо!