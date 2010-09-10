Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет! Очень хочу заменить свою кровать, она мне жуть как не нравится, досталась еще от прежних хозяев. К тому же неудобная и скрипит противно. Наконец-то руки дошли, чтобы решить эту проблему. У кого дома какая кровать, скажите, откуда вы его купили?
Re: Подскажите
Доброго дня. На кровати от прежних хозяев мы, довольно-таки, долго спали. И только после капитального ремонта, наконец-то, избавились от нее. Потом уже решили купить кровать в москве с доставкой. Я специально выбрала на ножках, чтобы было самой удобнее убираться или же робот-пылесос мог под ней пройтись пару раз за день. А сама кровать невероятно удобная, спать на нем одно удовольствие.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей