Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1657
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:17

Всем привет! Очень хочу заменить свою кровать, она мне жуть как не нравится, досталась еще от прежних хозяев. К тому же неудобная и скрипит противно. Наконец-то руки дошли, чтобы решить эту проблему. У кого дома какая кровать, скажите, откуда вы его купили?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:29

Доброго дня. На кровати от прежних хозяев мы, довольно-таки, долго спали. И только после капитального ремонта, наконец-то, избавились от нее. Потом уже решили купить кровать в москве с доставкой. Я специально выбрала на ножках, чтобы было самой удобнее убираться или же робот-пылесос мог под ней пройтись пару раз за день. А сама кровать невероятно удобная, спать на нем одно удовольствие.
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