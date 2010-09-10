Сообщение klonik » Вчера, 21:17

Всем привет! Очень хочу заменить свою кровать, она мне жуть как не нравится, досталась еще от прежних хозяев. К тому же неудобная и скрипит противно. Наконец-то руки дошли, чтобы решить эту проблему. У кого дома какая кровать, скажите, откуда вы его купили?