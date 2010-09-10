ремонт свч

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

ремонт свч

Сообщение Радищева » Сегодня, 17:03

А где ремонт свч в Кирове делают?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: ремонт свч

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 18:37

В ГРАНД СЕРВИСЕ есть ремонт свч печей микроволновых. Их советую так как там могут они и забрать технику и привести обратно вам домой её после ремонта. Не нужно с этим будет самостоятельно мучиться. Среднее время ремонта - 1 день, а диагностика проводится бесплатно с выездом на дом в Кирове.
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