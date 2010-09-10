ремонт свч
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
ремонт свч
А где ремонт свч в Кирове делают?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: ремонт свч
В ГРАНД СЕРВИСЕ есть ремонт свч печей микроволновых. Их советую так как там могут они и забрать технику и привести обратно вам домой её после ремонта. Не нужно с этим будет самостоятельно мучиться. Среднее время ремонта - 1 день, а диагностика проводится бесплатно с выездом на дом в Кирове.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя