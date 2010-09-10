Вакцина от COVID-19
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Вакцина от COVID-19
В 2022 переболела ковидом. В довольно легкой форме, лечилась дома, из побочек – одышка была полгода, да волосы отвалились. Сейчас планирую беременность, раздумываю над прививкой. Сделать, чтобы беременной не заразиться или не стоит?
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