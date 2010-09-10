Вакцина от COVID-19

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1661
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вакцина от COVID-19

Сообщение zevc » Сегодня, 17:36

В 2022 переболела ковидом. В довольно легкой форме, лечилась дома, из побочек – одышка была полгода, да волосы отвалились. Сейчас планирую беременность, раздумываю над прививкой. Сделать, чтобы беременной не заразиться или не стоит?
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