Вакцина от COVID-19

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вакцина от COVID-19

Сообщение zevc » Вчера, 17:36

В 2022 переболела ковидом. В довольно легкой форме, лечилась дома, из побочек – одышка была полгода, да волосы отвалились. Сейчас планирую беременность, раздумываю над прививкой. Сделать, чтобы беременной не заразиться или не стоит?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вакцина от COVID-19

Сообщение klonik » Вчера, 22:58

Даже не знаю, у вас сейчас что со здоровьем? Просто тут https://versia.ru/telegraph-astrazeneca ... a-tromboza недавно видела, что не так безопасны вакцины от ковида, как про них говорят. То есть можно сделать привику и получить проблемы со здоровьем, там уже не до беременности будет. С другой стороны ваши опасения я понимаю, если течение болезни будет сложным, можно ребенку будет лекарствами навредить. Что врачи говорят на этот счет?
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