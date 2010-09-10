Вакцина от COVID-19
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Вакцина от COVID-19
В 2022 переболела ковидом. В довольно легкой форме, лечилась дома, из побочек – одышка была полгода, да волосы отвалились. Сейчас планирую беременность, раздумываю над прививкой. Сделать, чтобы беременной не заразиться или не стоит?
Re: Вакцина от COVID-19
Даже не знаю, у вас сейчас что со здоровьем? Просто тут https://versia.ru/telegraph-astrazeneca ... a-tromboza недавно видела, что не так безопасны вакцины от ковида, как про них говорят. То есть можно сделать привику и получить проблемы со здоровьем, там уже не до беременности будет. С другой стороны ваши опасения я понимаю, если течение болезни будет сложным, можно ребенку будет лекарствами навредить. Что врачи говорят на этот счет?
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