Экспорт из ICQ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1661
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экспорт из ICQ

Сообщение zevc » Сегодня, 19:42

Слышали новость, что с 26 июня этого года ICQ от нас уходит навсегда? Если не брать в расчет ностальгию – а я именно там с мужем познакомилась, то встает вопрос замены. Нужен корпоративный чат, простой и надежный, как ICQ. Что такого есть?
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