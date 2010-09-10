Экспорт из ICQ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экспорт из ICQ

Сообщение zevc » Вчера, 19:42

Слышали новость, что с 26 июня этого года ICQ от нас уходит навсегда? Если не брать в расчет ностальгию – а я именно там с мужем познакомилась, то встает вопрос замены. Нужен корпоративный чат, простой и надежный, как ICQ. Что такого есть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экспорт из ICQ

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Lenza посмотрите, очень неплохое отечественное решение. У них как раз есть экспорт из ICQ, то есть переходит удобно, никакая информация не теряется. В отличие от ICQ сразу разрабатывался как корпоративный мессенджер, весь необходимый функционал присутствует. Тарифы стоят адекватных денег, если нет желания платить, то можно пользоваться бесплатной версией.
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