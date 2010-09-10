Сообщение zevc » Вчера, 19:42

Слышали новость, что с 26 июня этого года ICQ от нас уходит навсегда? Если не брать в расчет ностальгию – а я именно там с мужем познакомилась, то встает вопрос замены. Нужен корпоративный чат, простой и надежный, как ICQ. Что такого есть?