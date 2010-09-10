Сообщение zevc » Вчера, 22:17

В том году в Светофоре продавали мягкие кресла-мешки, очень дешево, что-то около двух тысяч за штуку. От радости взяли два, сейчас не знаем, что делать. Кресла просели, наполнитель как будто скомкался. Пробовала выбивать и трясти, не помогает. Что можно сделать?