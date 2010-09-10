Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 22:17

В том году в Светофоре продавали мягкие кресла-мешки, очень дешево, что-то около двух тысяч за штуку. От радости взяли два, сейчас не знаем, что делать. Кресла просели, наполнитель как будто скомкался. Пробовала выбивать и трясти, не помогает. Что можно сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1659
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 23:07

У нас кресла мешки, брали у них https://bean-bag.ru/ , тоже со временем воздушными быть перестали. Обратились к производителю, оказалось, что это нормально, пенопластовые шарики со временем мнутся, теряя в объеме. Решается проблема обычным досыпанием шариков. Посмотрите, есть ли у вас молния в чехле. Если есть, сыпьте через нее. Если нет, то аккуратно бок вспорите, потом зашьете.
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