Мебель
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Мебель
В том году в Светофоре продавали мягкие кресла-мешки, очень дешево, что-то около двух тысяч за штуку. От радости взяли два, сейчас не знаем, что делать. Кресла просели, наполнитель как будто скомкался. Пробовала выбивать и трясти, не помогает. Что можно сделать?
Re: Мебель
У нас кресла мешки, брали у них https://bean-bag.ru/ , тоже со временем воздушными быть перестали. Обратились к производителю, оказалось, что это нормально, пенопластовые шарики со временем мнутся, теряя в объеме. Решается проблема обычным досыпанием шариков. Посмотрите, есть ли у вас молния в чехле. Если есть, сыпьте через нее. Если нет, то аккуратно бок вспорите, потом зашьете.
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