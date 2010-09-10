Фармацевтика
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Фармацевтика
Есть ли у нас нормальные отечественные лекарства, которые сделаны нашими производителями? Что не посмотрю, везде иностранного производства, что меня удивляет – у нас вроде в стране такие возможности для производства, а ничего не делается.
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