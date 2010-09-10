Фармацевтика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1665
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фармацевтика

Сообщение klonik » Сегодня, 15:10

Есть ли у нас нормальные отечественные лекарства, которые сделаны нашими производителями? Что не посмотрю, везде иностранного производства, что меня удивляет – у нас вроде в стране такие возможности для производства, а ничего не делается.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фармацевтика

Сообщение zevc » Сегодня, 19:39

Как это? Вы про эту https://konkurent.ru/article/68882 компанию что-нибудь слышали? Между прочим, вакцину от ковида именно у них придумали и производили, да и не только вакцину. Работают над самыми актуальными направлениями, причем не только у нас, но и за границей. Так что это вы зря так про нашу медицину говорите, есть у нас свои производства. То, что о них не кричат на каждом углу, так это другое.
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