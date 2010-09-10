Сообщение klonik » 24 минуты назад

Полгода назад познакомилась на СЗ с одним молодым человеком, начали близко общаться. В среднем, видимся два-три раза в неделю, одна-две совместные ночевки есть. И меня удивляет, что этот человек каждый раз разный. Есть ощущение, что у него есть близнец, но брата точно нет, я это знаю. Разве такое может быть, чтобы человек менялся в зависимости от настроения?