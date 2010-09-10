Диссоциативное расстройство идентичности

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Диссоциативное расстройство идентичности

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Полгода назад познакомилась на СЗ с одним молодым человеком, начали близко общаться. В среднем, видимся два-три раза в неделю, одна-две совместные ночевки есть. И меня удивляет, что этот человек каждый раз разный. Есть ощущение, что у него есть близнец, но брата точно нет, я это знаю. Разве такое может быть, чтобы человек менялся в зависимости от настроения?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость