Диссоциативное расстройство идентичности

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1665
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Диссоциативное расстройство идентичности

Сообщение klonik » Сегодня, 15:18

Полгода назад познакомилась на СЗ с одним молодым человеком, начали близко общаться. В среднем, видимся два-три раза в неделю, одна-две совместные ночевки есть. И меня удивляет, что этот человек каждый раз разный. Есть ощущение, что у него есть близнец, но брата точно нет, я это знаю. Разве такое может быть, чтобы человек менялся в зависимости от настроения?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Диссоциативное расстройство идентичности

Сообщение zevc » Сегодня, 19:44

Автор, я бы вам искренне советовала поближе присмотреться к вашему партнеру. То, что вы описываете, здесь https://psylist.net/psixologicheskie-ra ... chenie.htm указывают как один из симптомов диссоциативного расстройства идентичности. Попросту говоря, у вашего знакомого не все в порядке с головой, внутри него несколько личностей. И каждый раз вы встречаетесь с новой.
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