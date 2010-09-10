Промокоды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1665
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Промокоды

Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Добрый день, я очень люблю различные фильмы и практически каждый день я их смотрю по вечерам на «Кинопоиске». Вы наверно знаете, что это очень популярный сервис. Мне вот интересно стало, а можно как-то просмотры фильмов сделать более выгодными?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Промокоды

Сообщение zevc » Сегодня, 18:34

Здравствуйте, на сколько я знаю есть сэкономить можно с помощью промокодов на «Кинопоиске». Вы лучше почитайте вот эту статью https://mebel-lotos18.ru/kak-ekonomit-s ... poisk.html , думаю вам она будет полезна. Промокоды сейчас помогают сэкономить немало денег на подписку и на покупку билетов. Если честно, я практически всегда стараюсь использовать промокоды и не только в «Кинопоиске». Даже на Алиэкспресс и других маркетплейсах всегда стараюсь использовать промокоды. Ведь это не только выгодно, удобно, но и очень приятно, когда есть возможность что-то приобрести со скидкой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя