Еженедельники А4 с логотипом
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Еженедельники А4 с логотипом
Как вы относитесь к традиции дарить партнерам всякую сувенирную продукцию? Мы раньше никогда ничем подобным не занимались, не тот масштаб работ был. А сейчас выходим на новый уровень, появляются переговоры, нужно продвигать бренд. Нормальный способ?
Re: Еженедельники А4 с логотипом
Мне кажется, что еженедельники А4 с логотипом на таких встречах это уже не просто приятный бонус, а обязательная традиция. Работаю торговым представителем, часто езжу по новым местам. И с собой обязательно вожу ежедневники, которые вручаю тем, кто соглашается с нами сотрудничать. Вроде мелочь, а на репутацию очень положительно влияет, это по людям прямо видно.
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