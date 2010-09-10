Сообщение klonik » Сегодня, 17:54

Как вы относитесь к традиции дарить партнерам всякую сувенирную продукцию? Мы раньше никогда ничем подобным не занимались, не тот масштаб работ был. А сейчас выходим на новый уровень, появляются переговоры, нужно продвигать бренд. Нормальный способ?