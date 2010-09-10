Еженедельники А4 с логотипом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1665
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Еженедельники А4 с логотипом

Сообщение klonik » Сегодня, 17:54

Как вы относитесь к традиции дарить партнерам всякую сувенирную продукцию? Мы раньше никогда ничем подобным не занимались, не тот масштаб работ был. А сейчас выходим на новый уровень, появляются переговоры, нужно продвигать бренд. Нормальный способ?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1667
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Еженедельники А4 с логотипом

Сообщение zevc » Сегодня, 19:53

Мне кажется, что еженедельники А4 с логотипом на таких встречах это уже не просто приятный бонус, а обязательная традиция. Работаю торговым представителем, часто езжу по новым местам. И с собой обязательно вожу ежедневники, которые вручаю тем, кто соглашается с нами сотрудничать. Вроде мелочь, а на репутацию очень положительно влияет, это по людям прямо видно.
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