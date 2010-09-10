Сообщение klonik » Сегодня, 18:05

Через месяц роспись, а мы до сих пор не может выбрать обручальные кольца. У нас с мужем вкус вообще разный, при этом хотелось бы кольца в одном стиле. Есть мысли сделать кольца на заказ, интересно, это сильно дорого? Если кто обращался, напишите, будет интересно посмотреть.