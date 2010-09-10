Ювелирные украшения
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Ювелирные украшения
Через месяц роспись, а мы до сих пор не может выбрать обручальные кольца. У нас с мужем вкус вообще разный, при этом хотелось бы кольца в одном стиле. Есть мысли сделать кольца на заказ, интересно, это сильно дорого? Если кто обращался, напишите, будет интересно посмотреть.
Re: Ювелирные украшения
Мы с мужем тут себе кольца делали, но нам нужно было не просто эксклюзивные, а по мотивам одной игры, которую оба любим. Материалом выбрали серебро, с ним стоимость кольца что-то около двенадцати тысяч была. Золото раз в десять было бы дороже, спрашивали, нам итоговая стоимость не понравилась. Кольца получились отличные, своих денег однозначно стоят, так что вы смотрите в правильном направлении.
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