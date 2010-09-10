Торговая мебель на заказ
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Торговая мебель на заказ
Всем привет, есть ли в Москве хороший производитель мебели? Мне нужен торговый островок, но необычный. Если можете кого-то посоветовать, то буду только рада.
Re: Торговая мебель на заказ
Привет, мне кажется, что сейчас хорошего производителя торговой мебели найти не так просто. Когда нам нужна была торговая мебель на заказ, то мы обращались вот в эту компанию https://moskva.torgovoe-oborudovanie-rf ... magazinov/ . Они уж точно изготовят любое качественное торговое оборудование. Изготавливают они мебель из надежных, хорошего качества материалов. Вся мебель облает современным дизайном, и компания предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вам нужна действительно качественная мебель для торгового зала, то я рекомендую обращаться именно в эту компанию.
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