Торговая мебель на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Торговая мебель на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 15:25

Всем привет, есть ли в Москве хороший производитель мебели? Мне нужен торговый островок, но необычный. Если можете кого-то посоветовать, то буду только рада.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1671
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Торговая мебель на заказ

Сообщение klonik » 40 минут назад

Привет, мне кажется, что сейчас хорошего производителя торговой мебели найти не так просто. Когда нам нужна была торговая мебель на заказ, то мы обращались вот в эту компанию https://moskva.torgovoe-oborudovanie-rf ... magazinov/ . Они уж точно изготовят любое качественное торговое оборудование. Изготавливают они мебель из надежных, хорошего качества материалов. Вся мебель облает современным дизайном, и компания предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. Если вам нужна действительно качественная мебель для торгового зала, то я рекомендую обращаться именно в эту компанию.
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